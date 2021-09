Darfo Boario, motociclista di 16 anni grave al Civile

(red.) Gravissimo incidente stradale poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica a Darfo Boario Terme, dove un ragazzo di 16 anni residente nella zona è rimasto ferito dopo essere uscito di strada con la motocicletta.

Non sono ancora disponibili dettagli sulle cause della disgrazia e sulla dinamica che è al vaglio dei carabinieri della locale stazione, ma pare che il giovane stesse tornando a casa dopo una serata con amici in provincia di Bergamo. I soccorritori l’hanno raccolto in condizioni molto gravi e l’eliambulanza lo ha trasportato in codice rosso all’Ospedale Civile di Brescia.