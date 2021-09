Darfo Boario Terme, una nuova auto per la polizia locale

(red.) a Legge Regione Lombardia 6 del 2006 ha introdotto importanti azioni per la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana: tra queste, un finanziamento bandito lo scorso ottobre per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla Polizia Locale. Il Comune di Darfo Boario Terme, che ha partecipato a questo bando, è risultato assegnatario di un contributo che ha permesso l’acquisto di un’auto che andasse a sostituire quella attualmente a disposizione.

“Da tempo avevamo colto la necessità di rottamare l’Alfa 156 datata 2001 spesso in riparazione, cosa che non solo incide pesantemente sulle casse comunali, ma crea anche disagi di gestione – Riccardo Bonù, Presidente del Consiglio Comunale che ha seguito i lavori per conto dell’Amministrazione cittadina- Con l’acquisto di questa nuova autovettura più versatile, ibrida, a basse emissioni inquinanti ed idonea all’espletamento dei servizi di polizia stradale sarà anche possibile migliorare il controllo del territorio comunale a tutela della cittadinanza con particolare riguardo agli utenti più deboli e fragili”.

Il veicolo ritenuto idoneo a raggiungere questi obiettivi è una “Hyundai modello Kona Hybrid” a basse emissioni inquinanti dal costo di circa 22.500€ cui si sono aggiunti circa 6.800€ per l’allestimento per servizi di polizia stradale. Il tutto è stato finanziato da Regione Lombardia con un contributo pari a 19.530€, lasciando i restanti 9.770€ a carico del bilancio comunale. L’auto è stata consegnata al Comandante della Polizia Locale, Giacomo Secchi.