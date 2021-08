Darfo Boario Terme, un sostegno alla famiglia di Manuel Ferrari

(red.) Darfo Boario Terme si stringe intorno alla famiglia di Manuel Ferrari, papà di 43 anni, che lascia la moglie e tre figli. Lo sgomento per la morte dell’uomo, affetto da una grave malattia, ha generato solidarietà e partecipazione nell’intera comunità e non solo.

Proprio ieri è stata organizzata una raccolta fondi online su GoFundMe per dimostrare affetto e vicinanza ed aiutare concretamente la famiglia.

Manuel era anche un grande tifoso del Brescia e ieri sera è stata dedicata a lui la vittoria contro il Cosenza, Filippo Inzaghi ha voluto personalmente ricordarlo con un post sui social media: “Una dedica speciale da parte di tutti noi va a Manuel, tifoso bresciano che da poco ci ha lasciato. Sei nei nostri cuori!”

“Un piccolo gesto può fare tanto per aiutarli a superare questo doloroso momento. Confido nella collaborazione di tutti”. Sono le parole dell’organizzatrice della raccolta.

La campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/gfm/aiutare-heuda-e-la-sua-famiglia