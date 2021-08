Case di Viso, ritrovato senza vita l’escursionista scomparso

(red.) Epilogo drammatico nelle ricerche dell’escursionista disperso sabato 28 agosto in Valcamonica.

Il corpo senza vita di Davide Cattaneo, 47 anni, è stato rinvenuto nella zona del Montozzo, dove si erano concentrate le ricerche.

L’uomo, originario di Como, residente con la famiglia a Rino di Sonico, nel bresciano, era scomparso da sabato pomeriggio nella zona della Valle di Viso, sopra Ponte di Legno. A causa del mancato rientro, la famiglia aveva dato l’allarme.

La sua automobile è stata trovata parcheggiata a Case di Viso. Per cercarlo si sono mobilitate le squadre del Cnsas Soccorso Alpino, Protezione civile e volontari. L’uomo era atteso sabato sera al rifugio Bozzi, non distante dalla conca del Montozzo dove è stato rinvenuto il cadavere. I soccorritori hanno trovato l’uomo in un canale particolarmente impervio, nella zona di Ercavallo, a una quota di circa 2700 metri.

La salma è stata recuperata e portata nella camera mortuaria dell’ospedale di Edolo.