Si cerca quest’uomo scomparso sopra Ponte di Legno

(red.) L’uomo ritratto in questa fotografia è un 47enne di Sonico scomparso da sabato pomeriggio nella zona della Valle di Viso, sopra Ponte di Legno in Alta Valcamonica. La sua automobile è stata trovata parcheggiata a Case di Viso. Per cercarlo sono impegnate da questa domenica mattina squadre del Cnsas Soccorso Alpino.

Se qualcuno avesse visto o anche incrociato durante un’escursione questa persona, della quale al momento non è stato reso noto il nome, deve chiamare il numero 335.7853483.