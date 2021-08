Marco Malgarida fa sua la prima Adamello Run

(red.) È stato Marco Malgarida dell’U.S. Malonno ad aggiudicarsi la 1^ edizione della rinnovata Adamello Run, la corsa competitiva di 20 km (120 m D+) svoltasi domenica nel fondovalle dell’Alta Val Camonica, nel comprensorio Pontedilegno-Tonale. L’evento, organizzato da Adamello Ultra Trail in collaborazione con Rosa e Associati con il contributo della Pro Loco Ponte di Legno, è al suo sesto atto complessivo, dopo i primi cinque disputati sotto il nome di “30 Trail”.

Oltre settantacinque atleti si sono dati battaglia nello splendido percorso immerso tra gli affascinanti paesaggi camuni.

Malgarida si è imposto con il tempo di 1:07:57 sulla distanza di 20 km, precedendo di oltre un minuto il secondo classificato Nicola Manessi (Atl. Franciacorta, 1:09:18) e Gianfranco Pedersoli (U.S. Malonno, 1:09:34). Nono crono assoluto e primo a livello femminile per Laura Brenna (A.S.D. Aries Como Athletic Team), che ha fermato il tempo sul 1:18:21. Secondo posto per Annalisa Campagna (Alzaia Naviglio Runners, 1:29:40, 27a assoluta) e terza piazza per Patrizia Ghidini (K3 SSD ARL, 1:31:06, 31a assoluta). La classifica completa è disponibile a questo link.

In coda alla Adamello Run si è svolta anche l’Adamello Slow: la camminata ludico-motoria di 20 km ha visto la partecipazione di un folto gruppo di appassionati, che non hanno voluto perdere l’occasione per immergersi nella natura circostante e scoprire i segreti dell’Alta Valle Camonica.

Adamello Run e Slow sono stati solo un primo assaggio di quello che sarà a settembre il main event: dopo l’Adamello Trail Junior, la corsa per bambini e ragazzi fino ai 19 anni che si svolgerà domenica 19 settembre, il weekend successivo andranno finalmente in scena runner fra i migliori al mondo sui sentieri dell’Adamello Ultra Trail.

La corsa, in programma dal 24 al 26 settembre 2021, si svolgerà sulle tre distanze di 170 km (11.500 D+), 90 km (5.700 D+) e 35 km (1.700 m D+), con le iscrizioni già sold out da tempo per un totale di 650 atleti al via. Nella gara regina al femminile, già confermata la presenza della campionessa in carica Cristiana Follador. Restano gli ultimi posti in lista d’attesa, con i moduli relativi a ciascuna gara rintracciabili sulle rispettive pagine al sito www.adamelloultratrail.it: il termine ultimo è fissato per domenica 5 settembre.