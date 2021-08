Edolo, nuovi arrivi dall’Afghanistan

(red.) Nuovi arrivi alla caserma Belotti di Edolo dove sono ospitati 104 profughi afghani. a breve il primo gruppo di rifugiati lascerà il posto a nuovi cittadini in fuga dall’Afghanistan.

E’ quanto emerso nelle ultime ore dalla sede logistica di via Porro, guidata dal colonnello Leonardo Mucciaciaro: a breve dovrebbe arrivare l’ordine di trasferimento per i nuclei familiari giunti sabato scorso nel bresciano che verranno assegnati a nuova destinazione.

Da Kabul, nella giornata di venerdì 27 agosto, è partito l’ultimo volo del ponte aereo umanitario tra l’Afghanistan e l’Italia iniziato a Ferragosto all’interno dell’operazione “Aquila Omnia”, con a bordo gli ex collaboratori del contingente Nato, a rischio ritorsioni dai parte dei talebani, i nuovi padroni dell’Afghanistan.

Il nuovo drappello di richiedenti asilo politico arriverà probabilmente all’inizio della settimana prossima.

Intanto, la macchina della solidarietà bresciana si è attivata e, nel pomeriggio di venerdì, un furgone degli alpini di Travagliato si è presentato ai cancelli di via Porro, scaricando una tonnellata di beni di prima necessità destinati alle famiglie afghane.

L’intervento si è svolto in coordinamento con la prefettura di Brescia e il comando della base logistico-addestrativa camuna.

Le penne nere, guidate dal capogruppo Lorenzo Ossoli, hanno recapitato cibo e vestiario nuovo, omogeneizzati, lenzuola e asciugamani: tutto il materiale è stato offerto da aziende della zona e dai negozi del territorio della Bassa bresciana.

La raccolta continua, in vista anche dei prossimi nuovi arrivi: per contribuire è possibile contattare il Comune di Edolo (ufficio Servizi sociali) al numero di telefono: 0364 773035. A Malonno, invece, è stata promossa una raccolta di cosmetici per le donne afghane (make-up, creme, doccia schiuma, shampoo) per contribuire alla quale è necessario telefonare al numero: 375 5489561.