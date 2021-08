Consegnate alle famiglie afghane di Edolo tre tonnellate di materiale

(red.) Oggi, sabato 28 agosto, la Nuova Proloco Malonnese – informa una nota firmata dal presidente Fausto Mariotti e dal direttivo – ha consegnato alle famiglie di profughi afghani alloggiate a Edolo oltre tre tonnellate di materiale per il benessere della persona, tra cui saponi, creme, shampoo, spazzolini da denti, pettini, spazzole, balsami, alcuni prodotti per un discreto make up, accessori per l’igiene, pashmine, foulard e borsette per signora, oltre che borsoni e sacche da viaggio.

Tutti i prodotti erano nuovi e sono stati donati dalla popolazione bresciana e in particolare della Valcamonica, del lago d’Iseo e della Franciacorta.

“Sono stati portati alla Base logistica addestrativa dell’esercito a Edolo da tre membri del nostro direttivo”, si legge nel comunicato, “in collaborazione col centro raccolta del comune di Edolo e grazie al sindaco Luca Masneri, che ha approvato e appoggiato il nostro progetto. Ringraziamo il comandante della base, colonnello Mucciacciaro con i suoi uomini e gli operatori del corpo militare della Croce Rossa Italiana che hanno assistito alla consegna nella persona dell’ufficiale medico Cosimo Prete, coordinatore regionale del Cmv in Lombardia”.

La raccolta continuerà su appuntamento al numero di telefono 39 375 548 9561. Ecco i diversi punti di raccolta: Malonno/Proloco, Cedegolo/Casa Panzerini, Sulzano/Martignago, Edolo, Darfo/negozio Happy Bimbo. Gli appuntamenti a Malonno saranno fissati a partire da lunedì 6 settembre. Per gli altri punti raccolta sono da organizzare.