Edolo, beni e fondi per i 104 profughi afghani

(red.) La gara di solidarietà nei confronti dei 104 cittadini afghani ospitati ad Edolo (Brescia) è scattata e, per meglio organizzare la raccolta di beni di prima necessità, il sindaco Luca Masneri si è coordinato con il comandante Leonardo Mucciacciaro, responsabile della base logistica dell’Esercito di via Porro, e con la Croce Rossa per definire i criteri della colletta: da una parte, dunque, i generi di prima necessità e di uso quotidiano come abbigliamento, giocattoli, calzature (tutti nuovi, non verranno accettati indumenti od oggetti usati, in base alle normative anti-Covid), dall’altra una raccolta fondi.

Ogni iniziativa, sia di singoli che di enti, dovrà interfacciarsi con l’amministrazione comunale: l’ufficio Servizi sociali (tel.: 0364-773035) accoglierà le segnalazioni e le offerte di materiale, mentre la raccolta di denaro è stata attivata con il Rotary club Lovere Iseo Breno, che ha aperto un conto corrente dedicato (Iban: IT92E05387541600 00003434518, causale “Contributo per profughi afgani–Edolo”).

Intanto sono arrivati gli esiti dei tamponi antigenici effettuati sugli ospiti della caserma Belotti: nessun caso di positività al Covid è stato riscontrato. Entro mercoledì i 35 bambini presenti verranno visitati dai pediatri e giungerà anche una ginecologa per effettuare controlli sulle due donne incinte arrivate a Edolo dopo un viaggio di 8mila chilometri.