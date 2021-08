Valcamonica

Breno, recuperata escursionista tra Bazena e Campolaro

La donna aveva riportato una sospetta distorsione e non riusciva a proseguire. E' stata portata per 800 metri con la barella portantina e poi trasferita in ospedale.

Più informazioni su Soccorso alpino

Soccorso alpino Breno









(red.) Intervento, nella serata di lunedì 23 agosto, dei soccorritori del Cnsas di Breno (Brescia), impregnati nel recupero di un’escursionista tra Bazena e Campolaro. La donna aveva riportato una sospetta distorsione ad una caviglia, che le impediva di proseguire. È salita quindi una squadra di tecnici del Cnsas, Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, che dopo avere raggiunto la turista, l’ha valutata e trattata a livello sanitari, imbarellata e di seguito calata con la barella portantina, per circa 800 metri. Con il mezzo fuoristrada l’escursionista è stata infine trasportata all’ambulanza per il trasferimento in ospedale. L’intervento si è concluso attorno alle 20,30.