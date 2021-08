Infortuni e malori: super lavoro per l’elicottero dell’Areu

(red.) Domenica di super lavoro per gli elicotteri dell’Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) chiamati per diversi interventi sul territorio bresciano.

Cinque i voli effettuati tra le 7 e le 14 di domenica 22 agosto, tutti in direzione Valcamonica.

A richiedere aiuto escursionisti infortunati o che hanno accusato malori mentre effettuavano passeggiate sui sentieri di montagna.

Il primo intervento a Gianico dove un 39enne si è infortunato cadendo durante una camminata: è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Esine.

Ad Ono San Pietro un 17enne ha accusato un grave malore è stato soccorso e trasferito d’urgenza al Civile di Brescia.

Poco dopo un nuovo volo per raggiungere il Rifugio Medelet (a 1.560 msl) sui monti del Sebino per soccorrere una signora 80enne che è stata trasferita al Civile: per lei ferite di lieve entità ma è stata portata al nosocomio cittadino per accertamenti, data anche l’età avanzata.

Un altro intervento, infine, a Ponte di Legno per due motociclisti caduti sulla strada del Gavia, e poi a Vezza d’Oglio per soccorrere un 20enne che si era infortunato.