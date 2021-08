Edolo, profughi afghani: scatta la gara di solidarietà

(red.) “Sono in contatto con diversi Paesi come l’Italia, la Germania e la Spagna che stanno dando un sostegno vitale all’operazione di evacuazione da Kabul. Li ringrazio e continueremo a lavorare insieme a loro, in stretto coordinamento con tutti i nostri partner”: lo ha detto il presidente americano Joe Biden.

‘Ho il cuore spezzato per le immagini da Kabul” ha detto il presidente Usa, “la nostra priorità assoluta è portare tutti gli americani fuori da Kabul”: ha anche detto Biden, parlando di “operazione incredibile” in corso.

Un’operazione che ha definito “difficile e dolorosa”: “E’ un dato di fatto, sarebbe stato comunque così e ho il cuore spezzato per le immagini che arrivano da lì”.

Intanto, dopo un viaggio di 8mila chilometri ed una notte per lo più insonne per la stanchezza, i 104 cittadini afghani tratti in salvo con il ponte aereo italiano nell’operazione “Aquila Omnia”, stanno adattandosi alla nuova e provvisoria collocazione nella base logistica dell’Esercito di via Porro ad Edolo, nel bresciano.

Qui resteranno per un mese, in attesa di concludere la quarantena anti Covid e di essere assegnati ad una ulteriore destinazione in cui avviare una nuova esistenza.

Tanti i bambini presenti, 35, ed anche un neonato di pochi mesi. Per aiutare i profughi si è già attivata la gara di solidarietà bresciana per dotare le famiglie, che sono fuggite dal proprio paese senza nulla, di abbigliamento, giocattoli, primi beni di necessità.

Per garantire ed offrire la migliore accoglienza ed il miglior sostegno possibile agli ospiti afghani di Edolo, il sindaco Luca Masneri ha fissato un incontro per stabilire in che modo aiutare i 104 profughi e quali beni di prima necessità raccogliere.

L’amministrazione camuna si coordinerà con il colonnello Leonardo Mucciacciaro, responsabile della caserma Belotti, e con i volontari della Croce Rossa.

Verrà istituito un ufficio ed un numero di telefono dedicato in modo tale che, chi lo desidera, possa offrire il proprio sostegno concreto, in base alla lista di beni necessari indispensabili per chi, fuggendo da un paese nel caos non ha potuto portare nulla con sè.

Da giugno, l’operazione “Aquila Omnia” ha portato in Italia circa 3mila cittadini afgani: inizialmente il piano del Governo prevedeva che le tempistiche per il salvataggio si estendessero in un periodo di sei mesi, poi, invece, il precipitare della situazione ha fatto sì che si intensificasse in poche settimane il ponte aereo: 1.701 le persone, tra cui oltre 540 bambini, quelli arrivati sul suolo italiano nell’ultima settimana, 800 i cittadini ancora in attesa di partire all’aeroporto di Kabul dove la situazione si sta facendo sempre più tesa.

E’ notizia di quest’oggi (lunedì 23 agosto) che si siano verificati spari all’ingresso Nord dello scalo e che nel conflitto a fuoco tra militari e persone armate non identificate, sia morto un soldato afghano e ci siano altri tre feriti. Nello stesso scalo, si sono registrate 20 vittime in 7 giorni a causa della calca per fuggire dal Paese.

Di fronte all’ipotesi di estendere le evacuazioni oltre il 31 agosto, i talebani hanno risposto con le minacce: “Ci saranno conseguenze”. Martedì 24 agosto è previsto il G7, con l’Italia che lavora anche a un G20 straordinario con Cina e Russia. Intanto Massoud, leader della nuova resistenza ai talebani, apre al nuovo governo a patto che sia “inclusivo”.