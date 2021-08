L’orso bruno si fa vedere nel Parco dell’Adamello

(red.) L’hanno fotografato due escursionisti che, venerdì mattina presto, stavano risalendo a circa 2.300 metri di quota nella Val Miller, percorrendo il sentiero 23 che porta al Rifugio Serafino Gnutti, nel Parco dell’Adamello. Si tratta di un grosso orso bruno adulto, sconfinato dal Trentino e arrivato in Valcamonica. Si sa che un orso è sempre in movimento quando è in cerca di cibo ed è in grado di percorrere decine di chilometri al giorno.

Si tratta solo di una delle ultime segnalazioni che partono dalle orme che il plantigrado lascia sulla neve, particolarmente abbondante quest’anno in montagna. Forse è sempre lo stesso animale girovago che si è fatto vedere da lontano nel Bresciano. Infatti recentemente è già stato segnalato in Val Caffaro, in Val Trompia, sull’Alto Garda, in Val Sabbia (sulla Corna Blacca e sui monti attorno a Bagolino e Collio) oltre che, naturalmente, in Valle Camonica a Ponte di Legno, nella Valle di Cané, a Malga Stain sopra Edolo e al passo di Campo a Cevo. Ma incontrare l’orso da vicino non è facile, essendo un animale schivo e tendenzialmente pacifico che evita la presenza dell’uomo.