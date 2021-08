Escursionista recuperato in Valle Adamè dai Vigili del fuoco

(red.) Operatori dei Vigili del fuoco e del Cnsas Lombardia mobilitati nel pomeriggio di questa domenica dopo che alle 13,35 alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Brescia è arrivato l’allarme per un escursionista in difficoltà in un canalone molto impervio in Valle Adamé, dopo che aveva percorso la ferrata del Corno di Grevo.

Sono state attivate due squadre dei Vigili del fuoco mentre l’elicottero Drago 82 è decollato da Malpensa. Il punto di ritrovo è stato la Malga Lincino. Da qui è partita una squadra da terra. Nel frattempo sul posto è sopraggiunto Drago 82 che ha individuato e recuperato l’escursionista sano e salvo, grazie alle coordinate inviate precedentemente.