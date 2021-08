Edolo, 104 afghani finalmente al sicuro in Valcamonica

(red.) Un gruppo da 104 profughi afghani, 35 dei quali sono minorenni, è arrivato sabato pomeriggio a Edolo, accolto nella base logistica dell’esercito di via Porro.

Si tratta di ex collaboratori del contingente militare italiano o della sede diplomatica, ma anche di uomini e donne che hanno aiutato le organizzazioni civili italiane presenti in Afghanistan, con i loro familiari.

All’arrivo, a ogni gruppo famigliare è stata consegnata una busta con giocattoli per i bambini e acqua. Hanno effettuato la prima visita medica e ognuno di loro ha ricevuto la propria cartella clinica.

Nei prossimi giorni nella struttura militare saranno effettuati tutti i controlli medici, gestiti dalla Croce Rossa.

I profughi si fermeranno a Edolo circa un mese. Poi, dopo aver sbrigato (data la situazione, in modo accelerato) le formalità burocratiche per ottenere lo status di rifugiati politici, verranno ospitati nei diversi comuni italiani che hanno accettato di occuparsi dei nuclei familiari afghani.

I 104 profughi erano atterrati a Roma nella notte tra venerdì e sabato, ripartendo poi in tre pullman che, con un viaggio di circa 12 ore, li hanno trasferiti in alta Valle Camonica.

A Edolo sono arrivati nel pomeriggio di sabato sostando verso le 17 in piazzale Orobica, per dissetarsi prima di raggiungere via Porro dove sono stati accolti dai militari e dal personale della Croce Rossa che si occuperanno di loro nelle prossime settimane. Sono stati registrati e gli sono state assegnate le camere in base al nucleo familiare di appartenenza.