Edolo, tra i rifugiati anche 35 bambini afghani

(red.) E’ atteso per questo sabato 21 agosto l’arrivo a Edolo (Brescia) dei primi 120 profughi afghani sfuggiti al (re)instaurato regime di terrore dei talebani e portati in salvo dal ponte aereo organizzato dal Governo italiano nell’operazione “Aquila Omnia”.

I rifugiati verranno accolti nella caserma Bertolotti di via Porro, guidata dal tenente colonnello Leonardo Mucciacciaro, dove resteranno, previo tampone nasofaringeo, una decina di giorni in isolamento precauzionale.

La gestione dell’accoglienza è affidata quasi interamente ai militari che vigileranno sulla sorveglianza interna, mentre quella esterna all’edificio sarà in capo ai carabinieri. La Croce Rossa di Palazzolo sull’Oglio, in collaborazione con il personale di Ats Montagna, opererà invece per le necessità di tipo sanitario.

La notizia dell’arrivo dei cittadini afgani è arrivata sul tavolo del sindaco di Edolo, Luca Masneri, del prefetto di Brescia, Attilio Visconti, e del questore di Brescia, Giovanni Signer, solamente mercoledì, con una lettera del Comando militare di Roma.

L’esercito, le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale hanno dunque messo in piedi la macchina per l’accoglienza in pochissimo tempo.

Tra i 120 ospiti attesi ci sono anche 35 bambini, tra cui un neonato, accompagnati dai loro genitori e da tutte quelle persone che, a vario titolo e con modalità diverse, hanno collaborato con il contingente militare e con la ambasciata italiana ad Herat e che erano a rischio di ritorsioni da parte dei nuovi padroni dell’Afghanistan.

I profughi sosteranno ad Edolo circa un mese, dopo di che, una volta definite le pratiche per l’ottenimento dell’asilo politico, verranno smistati fra le città lombarde.