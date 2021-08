Borno, escursionista in difficoltà recuperato dal Cnsas

(red.) Intervento del Soccorso alpino di Borno (Brescia) nella mattinata di giovedì 19 agosto.

L’allarme è giunto intorno alle 10,30 per un escursionista di Rovetta, di 55 anni, che si era perso nella zona di Cima Bacchetta. Era partito da Schilpario, in Val di Scalve, diretto a Lozio, in Valle Camonica, attraverso il Passo dei Campelli.

A un certo punto però ha perso il sentiero, nei pressi della cima, a 2200 metri di quota, e si è ritrovato bloccato in un canale. Ha chiesto aiuto ma al telefono era raggiungibile solo a tratti e quindi è stato individuato attraverso il servizio SMS Locator, che permette di trovare le coordinate esatte.

Intanto le squadre del Cnsas erano pronte a partire con cinque tecnici; sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La centrale ha inviato anche l’elisoccorso di Brescia di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), che dopo un sorvolo lo ha individuato. Nel frattempo sono arrivate anche le coordinate e quindi l’uomo è stato rintracciato e recuperato, poi portato a valle, disorientato ma illeso. L’intervento si è concluso nel primo pomeriggio.