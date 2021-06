Passo Crocedomini: strada riaperta, ma solo per un tratto

(red.) Dalle ore 7.00 di questo sabato mattina è stato riaperto il tratto della Strada provinciale 669 “del Passo Crocedomini” dalla piana del Gaver fino alla località Malga Cadino (dal km 23+000 al km 27+650 in territorio del comune di Breno).

Lunedì inizieranno i lavori per la realizzazione di una pista provvisoria per il passaggio dei veicoli a senso unico alternato. Per consentire il transito durante l’estate, i lavori per la sistemazione definitiva sono stati spostati a settembre.

Rimane chiuso il tratto della Strada provinciale 669 “del Passo Crocedomini” dal km 27+650 (località Malga Cadino) al km 30+350 (Passo Crocedomini) in territorio comunale di Breno fino a revoca, per consentire i lavori di messa in sicurezza della sede stradale a seguito di cedimento.