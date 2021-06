Tutti gli appassionati di Enduro a Edolo per il campionato del mondo

(red.) Tre anni fa, al termine della prima tappa edolese del Campionato del mondo di Enduro GP 2018, bastò un veloce scambio di battute tra Costante Bontempi, presidente del Motoclub Sebino, e il sindaco di Edolo, Luca Masneri, per dare impulso a una nuova sfida: “Quando lo rifacciamo?”, chiese il primo cittadino e “Subito!” fu la risposta, senza esitazione, di Costante. Un’edizione memorabile, tanto da essere premiata dalla FMI – Federazione Motociclistica Italiana come gara più bella della stagione per l’eccellente livello organizzativo. Nel frattempo, accadimenti di portata globale hanno cambiato il nostro tempo ma, nonostante tutte le difficoltà, giovedì 17 giugno a Edolo (BS) si è tenuta la presentazione ufficiale della tappa italiana del Campionato del mondo FIM Enduro GP, Gran premio d’Italia – Acerbis Città di Edolo, in calendario dal 25 al 27 giugno 2021.

Oltre al Motoclub Sebino, erano presenti i vertici del Motoclub Edolo (Luciano Mossini, Renato Tevini e Mauro Casalini); il campione italiano Fabio Mossini (quattro i titoli conquistati, oltre al record di altura – 5.965 m – con moto bicilindrica) e i rappresentanti delle istituzioni: il sindaco di Edolo Luca Masneri, l’assessore allo Sport della Comunità montana di Valle Camonica, Massimo Maugeri, gli assessori allo Sport e i consiglieri dei Comuni di Edolo, Sonico e Malonno (Moira Giacomini, Giovanna Pelloli, Michele Tonini, Luca Rivetta). Costante Bontempi ha anticipato l’introduzione della nuova categoria Open e la partecipazione di piloti prestigiosi, tra cui Joseph Garcia, Brad Freeman, Giacomo Redondi, Davide Guarneri, Mirko Spandre e molti altri.

Fabio Mossini ha ricordato i suoi esordi di giovane campione proprio nel Motoclub Sebino e ha annunciato, a sorpresa, il suo ritorno alle competizioni: sabato 26 giugno tornerà infatti in gara sul percorso a cui è più legato, quello di casa.

Luciano Mossini, padre di Fabio e caposaldo del Motoclub Edolo, ha sottolineato quanto siano importanti gli eventi di questo rilievo: il Campionato del mondo porta lustro alla cittadina e al territorio circostante e li eleva a una dimensione internazionale.

Tra i maggiori sponsor della tappa di Edolo ci sono infatti il Consorzio Ponte di Legno – Tonale e Visit Brescia, perché i risvolti del Mondiale non si fermano all’ambito strettamente sportivo ma diventano un richiamo d’eccezione per la promozione turistica dell’Alta Valle Camonica e di tutta la provincia di Brescia.

Il sindaco di Edolo ha infine ringraziato il Motoclub Edolo e il Motoclub Sebino per il lavoro svolto e la cura in tutti gli aspetti dell’organizzazione, in particolare per l’attenzione alla sicurezza. Negli altri interventi sono emersi la grande volontà di ripartire e ciò che forse, più di tutto, è mancato negli ultimi mesi: il recupero delle relazioni umane, perché sono le persone a rendere indimenticabili le emozioni più vere e a sostenere il desiderio di rinascita di un’intera comunità.