Apre il bike park (anche per famiglie) di Pontedilegno-Tonale

(red.) Con l’apertura del Bike Park Val di Sole di Commezzadura, gli amanti del gravity sono tornati in sella, per riprendere confidenza con le loro biciclette dopo i lunghi mesi invernali. Da sabato 19 giugno inizia la stagione estiva del Bike Park Pontedilegno-Tonale. Le seggiovie Valbiolo e Valbione saranno aperte ai fruitori del primo bike park ‘family friendly’, caratterizzato da una proposta più flow, accessibile anche ai bambini.

La seggiovia Valbione resterà aperta continuativamente fino al 12 settembre, dalle 8.30 alle 17.20, e fino alle 17.50 dal 31 luglio al 29 agosto. La seggiovia Valbiolo invece aprirà nei weekend 19-20 giugno, 11-12 settembre, 18-19 settembre e continuativamente dal 26 giugno al 5 settembre, osservando i seguenti orari: 8.30-16.30, e fino alle 17.30 dal 24 luglio al 29 agosto.

La seggiovia Valbiolo, la cui partenza si trova in località Passo del Tonale, permette di raggiungere facilmente il Bike Park a circa 2200 mt. di altitudine. A metà fra il versante trentino e quello lombardo del Tonale, i rider potranno misurarsi su tracciati di diverse difficoltà per complessivi 18,3 km di trail.

Sabato 26 giugno è invece in programma l’apertura della cabinovia Pontedilegno-Tonale (fino al 5 settembre dalle 8.30 alle 17.00, e fino alle 17.50 dal 31 luglio al 29 agosto) e delle seggiovie Corno d’Aola e Roccolo Ventura.

La seggiovia Corno d’Aola resterà aperta continuativamente fino al 5 settembre e nel weekend 11-12 settembre, dalle 8.30 alle 16.45, e fino alle 17.15 dal 31 luglio al 29 agosto. Stesse date per la seggiovia Roccolo Ventura, ma con orari leggermente differenti, dalle 8.30 alle 16.50, e fino alle 17.50 dal 31 luglio al 29 agosto.

Il costo del Bike Pass giornaliero per accedere al Bike Park Pontedilegno-Tonale per gli adulti è di 22 euro. Inoltre, al costo di 40 euro è possibile acquistare il Bike Pass Skirama Dolomiti Adamello Brenta che permette l’accesso agli impianti di risalita di Pontedilegno-Tonale, Folgarida-Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Pejo, Andalo-Paganella, Monte Bondone e Folgaria-Lavarone.

Anche i fruitori del BikePark Pontedilegno-Tonale potranno usufruire della novità della stagione estiva, Mowi Bike, una nuova app dedicata ai praticanti delle due ruote. Scaricando gratuitamente l’applicazione “Mowi Bike” sul proprio smartphone, i visitatori possono trovare tutte le informazioni sui trail (altimetria, planimetria, dettagli tecnici, servizi, condizioni dei tracciati).