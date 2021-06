Valcamonica pronta per i turisti: schede e cataloghi on line

(red.) Con l’approssimarsi della stagione estiva il consorzio DMO Valle Camonica presenta alcuni nuovi strumenti finalizzati a rispondere alle richieste dei numerosi turisti che intendono trascorrere le proprie vacanze in Valle Camonica. Negli scorsi mesi, in collaborazione con i Punti Informativi Territoriali, le amministrazioni comunali e gli operatori turistici locali, DMO Valle Camonica ha raccolto, sintetizzato e impaginato graficamente numerosi dati provenienti dal territorio realizzando una serie di schede e cataloghi.

Questo materiale è stato reso pubblico e fruibile, sia per i turisti che per gli operatori, sul portale internet ufficiale del turismo camuno: www.turismovallecamonica.it

I primi elenchi, al momento già consultabili, sono i seguenti:

Infopoint e delle Pro Loco di Valle Camonica

Mercati ordinari, agricoli e del vintage

Schema dei trasporti pubblici in Valle Camonica

Laghetti di pesca sportiva e regole di pesca nel Bacino 10 Fiume Oglio

Maneggi ed equitazione in Valle Camonica

Campeggi, aree sosta e parcheggi attrezzati per camper

Guide turistiche, guide alpine e accompagnatori di media montagna con indicate le aree di attività in Valle Camonica

Dove dormire: l’elenco ufficiale delle attività ricettive tra Edolo e Pian Camuno (da Ponte di Legno a Monno sono invece già incluse nel “Benvenuto turista” dell’Alta Valle Camonica)

“Siamo molto soddisfatti di questi prodotti” dice Alberto Ficarra, presidente del consorzio DMO Valle Camonica. “Negli ultimi mesi il nostro ufficio ha lavorato duramente per ottenere questi risultati: ci teniamo a ringraziare i PIT territoriali e le amministrazioni comunali che ci hanno supportato sia nella ricerca che nella verifica dei dati. L’occasione di questa raccolta di informazioni ci ha inoltre permesso di coinvolgere numerosissimi operatori turistici (dalle guide alpine a quelle turistiche, dagli albergatori ai gestori dei maneggi…) che hanno dimostrato la loro voglia di ripartire dopo questo anno difficile. Per noi era fondamentale rendere pubblici questi strumenti per la stagione estiva, in modo che utenza e infopoint potessero già farne uso: possiamo dire che l’obiettivo è stato raggiunto”.

Gli elenchi e i cataloghi da oggi disponibili sono un primo assaggio degli strumenti tematici che si intendono realizzare nei prossimi mesi. Una nuova linea di prodotti volta a essere facilmente accessibile sia dai turisti che dagli operatori locali, consentendo una lettura al tempo stesso sintetica ma completa delle incredibili ricchezze della Valle Camonica.