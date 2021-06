Darfo Boario, al via lavori di manutenzione stradale per 200 mila euro

(red.) La gestione della manutenzione stradale cittadina è una delle attività più incisive sulla circolazione e sicurezza stradale e, quindi, sulla qualità della vita. Per questa ragione, fin dal primo mandato Mondini, l’amministrazione comunale di Darfo Boario Terme ha pianificato interventi costanti, programmati e puntuali, ben contemperati alle esigenze di bilancio.

“Mantenere costantemente alta l’attenzione sulla manutenzione stradale è un impegno che abbiamo assunto e che stiamo realizzando, non solo perché le nostre strade sono un biglietto da visita che parla della città, ma anche e soprattutto per ragioni di sicurezza di pedoni e automobilisti”, esordisce il sindaco Ezio Mondini. “La vera difficoltà è sempre legata all’aspetto economico. Lo scorso anno, la pandemia ha stravolto le nostre vite e i nostri programmi: ora si riprende con la gestione organizzata”.

Infatti, i lavori che sono iniziati lunedì 7 giugno coinvolgeranno sei delle 11 frazioni che compongono la città e interesseranno una rete interna con la fresatura, il rifacimento del tappetino di asfalto e altre opere di manutenzione su circa 4 chilometri di strada sul territorio comunale.. “Nei criteri di individuazione delle priorità di alcuni tratti rispetto ad altri si è guardato anzitutto alla situazione di necessità”, chiarisce Giacomo Franzoni, assessore ai Lavori Pubblici. “A questo si è aggiunta anche una valutazione riguardo la densità di popolazione di alcune frazioni o zone rispetto ad altre, cercando di equilibrare investimenti e servizi”.

Il lotto di lavori, che comporta una spesa di 200 mila euro, sarà attivato a: Boario, Darfo, Pellalepre, Fucine, Montecchio e Gorzone.

“Ovviamente non si tratta di una rete stradale di continuità, ma coinvolgerà, talvolta, anche piccoli tratti, dove se ne ravvisi la necessità”, prosegue Franzoni. Per questo, durante l’esecuzione dei lavori i nostri concittadini potranno avere qualche disagio. Ci scusiamo fin da ora per questi piccoli, ma necessari fastidi che si risolveranno nel giro di pochi giorni”. Il primo tratto sarà quello a Boario in via Gaioni, via Cadei e via Panoramica.