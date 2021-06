Fatto di coca aggredisce la moglie: 35enne finisce in carcere

(red.) Una nuova storia di violenza su una donna è finita al centro di un’indagine dei carabinieri della Compagnia di Breno. Un cittadino straniero di 35 anni è stato arrestato dai militari della stazione di Darfo Boario Terme con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della moglie, anche lei straniera.

I carabinieri sono intervenuti nel cuore della notte perché la donna era stata picchiata dal marito. L’uomo, che aveva fatto uso di droga (i militari gli hanno sequestrato un sacchettino contenente 5 grammi di cocaina), senza un ragionevole motivo l’aveva chiusa in stanza aggredendola sia fisicamente che verbalmente, davanti agli occhi di un bambino di pochi anni. A chiamare i soccorsi e ad allertare le forze dell’ordine sono stati gli stessi familiari del 35enne, stanchi dei suoi comportamenti violenti e irascibili, sempre dovuti all’assunzione di stupefacenti.

La vittima, scossa e impaurita, è stata accompagnata in ospedale per essere visitata e ha raccontato che non era la prima volta: le era già capitato di subire le botte e l’atteggiamento violento da parte del coniuge, che si stava ripetendo sempre più spesso nelle ultime settimane.

L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni personali, aggravati dalla relazione sentimentale con la vittima. Il giudice del Tribunale di Brescia ha disposto la custodia cautelare in carcere.