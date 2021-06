Breno, frontale tra due auto nella galleria Minerva: quattro feriti

(red.) La galleria Minerva lungo la statale 42 della Valcamonica, nel bresciano, in territorio di Breno, è stata teatro di un grave incidente stradale tra due auto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 3 giugno. E’ successo intorno alle 18 nel momento in cui il conducente 55enne di Pisogne di un’auto che procedeva in direzione nord avrebbe invaso la corsia opposta all’interno del tunnel. Dall’altro senso, invece, stava arrivando un’altra vettura condotta da una donna di 41 anni e con passeggere le due figlie di 7 e 9 anni.

L’impatto frontale, inevitabile, è stato violentissimo, tanto che i due veicoli sono rimbalzati e sono stati completamente distrutti. Subito la circolazione è stata interrotta in attesa dell’arrivo del vasto schieramento di soccorritori. Sul posto sono giunte l’automedica e tre ambulanze, ma anche l’elicottero decollato da Bergamo, i vigili del fuoco e la Polizia stradale. Ad avere la peggio è stato il 55enne che è stato prima caricato a bordo di un’ambulanza e poi imbarcato sul velivolo verso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La donna e le due figlie, invece, in condizioni non gravi, sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Esine. La strada rimasta chiusa è stata riaperto al traffico in serata.