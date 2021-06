Borno, escursionista soccorso presso Cima Moren

(red.) Intervento giovedì pomeriggio per il Soccorso alpino: un uomo di 63 anni è precipitato per una quarantina di metri in un canale, nella zona della Cima Moren, sopra Borno. Ha riportato diversi traumi.

Immediato l’allarme: sul posto l’elisoccorso di Brescia di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), che ha sbarcato l’équipe sanitaria con medico e infermiere.

Il Cnsas ha attivato anche le squadre territoriali della Stazione di Breno, V Delegazione Bresciana del Cnsas. L’uomo è stato trattato a livello sanitario e trasportato con l’elicottero in ospedale a Brescia.