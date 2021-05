Esine, incidente sulla statale 42: due anziani feriti e traffico nel caos

(red.) Questa mattina, lunedì 31 maggio, si è verificato un incidente stradale che ha mandato in tilt il traffico sulla statale 42 del Tonale in territorio di Esine, in Valcamonica, nel bresciano. E’ successo pochi minuti prima delle 10,30 e, dalla prima ricostruzione, sembra che si siano scontrate due vetture. I soccorsi sono scattati subito facendo muovere sul posto l’automedica e tre ambulanze da Pisogne e Darfo, oltre agli agenti della Polizia stradale per ricostruire la dinamica, i vigili del fuoco e anche il personale dell’Anas che gestisce la strada. Nell’impatto sono rimaste coinvolte quattro persone, di cui ferite una 78enne e un 82enne. I due sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Esine.