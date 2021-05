Berzo, si costituisce pirata della strada che ha travolto Ape di due 16enni

(red.) E’ durata poche ore la caccia al pirata della strada che nella notte di domenica 30 maggio aveva provocato un sinistro stradale, dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso ai due minorenni che si trovavano a bordo di una moto ape.

Intorno all’una, due sedicenni a bordo del motociclo erano stati investiti da un fuoristrada che stava transitando lungo la via Marucche di Berzo Inferiore. L’ape si era ribaltata e il conducente dell’auto si era allontanato dal luogo del sinistro senza prestare soccorso ai due giovani.

Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Breno che hanno proceduto ai rilievi del sinistro stradale. Il conducente dell’ape era stato inizialmente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Esine e poi trasferito agli Spedali Civili di Brescia presso il reparto maxillofacciale per una sospetta frattura della mandibola.

Le indagini svolti dai militari, grazie anche alla visione delle immagini delle telecamere di alcune abitazioni della zona, hanno consentito di individuare il modello dell’auto e ricostruire la direzione di fuga. Il cerchio si è chiuso nel pomeriggio della stessa domenica, quando il conducente del mezzo, un 24enne del luogo, si è presentato in caserma a Esine per raccontare cosa era successo. Sulla sua auto sono stati rilevati i segni del violento impatto; il 24enne dovrà rispondere dei reati di fuga a seguito di sinistro stradale e omissione di soccorso. Da chiarire le cause che lo hanno portato a scappare.