Due persone soccorse in Bazena (Breno) e a Prave (Angolo)

(red.) Dalla Valle Camonica è arrivato alla sala operativa del soccorso alpino l’allarme per un uomo che aveva avuto un malore tra il passo di Val Fredda e il Lago della Vacca, in zona Bazena, comune di Breno. Sono partite le squadre dal centro operativo di Esine, per fare da supporto da terra alle operazioni dell’elicottero di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) di Brescia, che ha raggiunto l’uomo e risolto la situazione.

Tra Borno e il territorio del comune di Angolo Terme, in località Prave, una donna è caduta mentre stava percorrendo i sentieri in bicicletta e ha riportato alcuni traumi. Le squadre di soccorritori della stazione di Breno l’hanno raggiunta, valutata e portata fino all’ambulanza, per il successivo trasferimento in ospedale.