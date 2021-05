Darfo Boario Terme, un corso per volontarie anti-violenza

(red.) Uno dei tanti effetti devastanti della pandemia è stato il terribile aumento dei casi di violenza contro le donne tra le mura domestiche dovuto principalmente al confinamento forzato (lockdown) e alla conseguente maggior difficoltà, per le vittime conviventi con il maltrattante, a denunciare. Inoltre, molte donne che svolgevano lavori informali li hanno persi durante le varie quarantene diventando economicamente dipendenti dai loro compagni con conseguenti maggiori difficoltà a sottrarsi alla violenza.

L’acuirsi di questa situazione ha spinto, quindi, il Centro antiviolenza Donne e Diritti di Darfo Boario Terme, in collaborazione con l’amministrazione comunale cittadina, a promuovere un corso base per aspiranti volontarie e professioniste interessate dedicato a questo delicato tema.

“Chi vuole aiutare con il proprio volontariato deve farlo in modo consapevole”, commenta Doralice Piccinelli, assessora ai Servizi Sociali. “Una delle prime forme di prevenzione della violenza sulle donne è proprio la conoscenza e l’approfondimento delle problematiche ad essa legate e degli strumenti a disposizione per combatterla. Per questa ragione abbiamo promosso con forza questo progetto divulgativo e informativo. Infatti, il nostro comune fin dal 2014, in qualità di ente capofila della Rete antiviolenza di Valle Camonica, si impegna a favore delle donne vittime di violenza, sostenendo e promuovendo molte iniziative di vario tipo per mantenere alta l’attenzione e contribuire a prevenire in maniera significativa il fenomeno”.

Così, sabato 12 e 19 giugno 2021 presso la sala riunioni dell’Ufficio Tecnico Comunale di Darfo Boario Terme., in via Lorenzetti, prenderà il via il corso di formazione base destinato ad aspiranti volontarie a partire dalle ore 9,00 fino alle 17,00 con una pausa dalle 13,00 alle 14,00.

Il corso, della durata complessiva di 14 ore, affronterà i temi riguardanti i diversi tipi di violenza, la definizione del fenomeno, le peculiarità della rete antiviolenza con particolare riferimento al ruolo del Centro antiviolenza, il ruolo del sistema giudiziario, la dipendenza affettiva, per finire con un laboratorio esperienziale e attività motivazionali.

Per aderire a questa importante opportunità è sufficiente contattare il Centro antiviolenza Donne e Diritti inviando una mail con nome, cognome e recapito telefonico a: donnedirittidarfo@gmail.com o telefonando allo 0364-536632 comunicando gli stessi dati.