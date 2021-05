Berzo Inferiore, caccia all’auto pirata che ha ferito due ragazzi

(red.) In Valcamonica è caccia all’auto pirata che attorno all’1 della notte tra sabato e domenica, a Berzo Inferiore non lontano dal ponte del torrente Grigna, ha urtato un’Ape Piaggio con a bordo due ragazzi del posto.

Il conducente della vettura, anziché fermarsi a prestare soccorso come impone la legge, s’è dato alla fuga ed è sparito nella notte. Forse temeva la violazione del coprifuoco (che inizia alle 23), oppure aveva bevuto troppo, o non aveva l’assicurazione dell’auto in regola: per ora ci sono solo ipotesi. Riuscirà a far perdere le tracce salvandosi da una denuncia?

Intanto i carabinieri gli stanno dando la caccia partendo dalle testimonianze dei due ragazzi che per fortuna hanno riportato solo lievi contusioni, anche se il giovane alla guida dell’Ape è stato ricoverato in codice verde all’ospedale di Esine.