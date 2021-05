Darfo, due incidenti in pochi minuti sulla Ss 42: tutto bloccato

(red.) Si registrano forti disagi alla viabilità e traffico bloccato lungo la statale 42 del Tonale in territorio di Darfo Boario Terme, in Valcamonica, nel bresciano, dove stamattina, sabato 29 maggio, tra le 10,15 e le 10,30 si sono verificati due incidenti a poca distanza l’uno dall’altro. Il primo in ordine di tempo ha coinvolto un’auto che a un certo punto si è ribaltata su un fianco. A bordo c’erano tre persone le cui condizioni sono ancora tutte da valutare.

L’allerta ai soccorsi ha fatto inviare sul posto la Polizia stradale, i vigili del fuoco, l’automedica, due ambulanze da Pisogne e una da Darfo. L’altro scontro, poco più avanti, è stato un tamponamento che ha coinvolto due persone e che ha richiesto l’intervento di un’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo e il distaccamento della pattuglia della stradale.