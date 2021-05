Traffico internazionale di rifiuti, coinvolta azienda di Artogne

(red.) Una società di Artogne, in Valle Camonica, risulterebbe coinvolta in una traffico internazionale di rifiuti emerso con il sequestro da parte dei carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico) di Genova di sedici container pieni di rifiuti diretti in Turchia, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria genovese.

I rifiuti sequestrati hanno un peso totale di circa 350 tonnellate e sono costituiti da imballaggi misti a gomma-schiuma, tessuti, legno, ferro e cavi, raccolti da una società di Pocapaglia (Cuneo) operante nel settore del recupero di rifiuti, che dovevano essere gestiti dalla ditta specializzata di Artogne (Brescia) prima di partire per la Turchia. Durante i controlli dei doganieri nel porto di Genova, invece, sono emerse gravi irregolarità e l’esportazione è stata bloccata per poi arrivare al sequestro.

Il carico sarebbe infatti giunto direttamente nel porto di Genova senza passare dall’azienda bresciana e poi con documenti compilati in maniera errata per mascherare i reali spostamenti, violando il principio di tracciabilità del rifiuto.

La Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo della Procura di Genova ha denunciato quatto persone per traffico internazionale di rifiuti, illecita gestione di rifiuti e false dichiarazioni in atti pubblici, proprio in riferimento alla tracciabilità, nonché alla loro classificazione e più in generale alla loro gestione. Sono stati compiuti accertamenti e perquisizioni nelle società coinvolte dove è stata acquisita molta documentazione.

Complessivamente il traffico riguarderebbe ben 1200 tonnellate di rifiuti non selezionati e dichiarati con falsi codici, smaltiti illecitamente con il coinvolgimento di una terza azienda slovena che avrebbe effettuato l’intermediazione. L’azienda turca teoricamente destinataria del carico, invece, pare sia addirittura inesistente.