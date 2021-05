Darfo, operaio si infortuna in un cantiere: soccorso in volo verso Bergamo

(red.) Questa mattina, venerdì 28 maggio, un operaio di 48 anni è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro avvenuto in via Fucine a Darfo Boario Terme, in Valcamonica, nel bresciano. E’ successo pochi minuti prima delle 9,30 quando l’addetto stava lavorando all’interno di un cantiere di ristrutturazione di un edificio. A un certo punto, per cause da accertare, durante i movimenti con un macchinario un tubo di ferro si sarebbe staccato colpendo lo sfortunato operaio alla testa.

Subito i colleghi che erano con lui hanno allertato i soccorsi al 112 facendo arrivare sul posto l’automedica, un’ambulanza da Darfo Boario Terme, l’elicottero decollato da Bergamo, i carabinieri della compagnia di Breno e anche i medici del lavoro dell’Ats della Montagna per ricostruire la dinamica. Il 48enne, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato a bordo del velivolo in codice rosso verso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.