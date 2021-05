Cade e si frattura una caviglia sul Monticolo: donna soccorsa

(red.) Intervento sul Monticolo, in Bassa Valle Camonica, nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 26 maggio 2021. I tecnici della V Delegazione Bresciana sono stati attivati dalla Centrale, insieme con i Vigili del fuoco, per una donna che aveva riportato una probabile frattura della caviglia e non riusciva a proseguire. Sono uscite subito le squadre della Stazione di Breno, con cinque soccorritori.

Hanno raggiunto l’infortunata, che è stata trattata a livello sanitario, l’hanno adagiata sulla barella e poi trasportata fino ai mezzi con la barella portantina. Infine, l’ambulanza di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l’ha portata in ospedale.