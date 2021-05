Gianico, travolta da una mucca mentre lavora nell’azienda agricola

(red.) Questa mattina, mercoledì 26 maggio, pochi minuti dopo le 8,30 una donna di 51 anni è rimasta vittima di un infortunio sul lavoro all’interno di un’azienda agricola a Gianico, in Valcamonica, nel bresciano. L’addetta stava lavorando con alcuni animali nell’impresa che si trova non lontana dalla provinciale 510. A un certo punto, per cause da accertare, sarebbe stata colpita all’addome da una mucca.

Subito chi ha assistito all’infortunio, tra i colleghi, hanno allertato i soccorsi al 112. Sul posto sono arrivate l’automedica, un’ambulanza da Darfo Boario Terme, i carabinieri della compagnia di Breno per ricostruire la dinamica e i tecnici dell’Ats della Montagna. Si è reso necessario anche l’elicottero proveniente da Bergamo e diretto all’ospedale Civile di Brescia in codice rosso.