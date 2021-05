Domenica escursione guidata alla Valle di Stabio (Adamello)

Nell’ambito della rassegna “Inverno nel Parco 2020 – 2021”, il Centro Faunistico del Parco dell’Adamello, gestito dall’Associazione LOntànoVerde con il supporto del Parco dell’Adamello e del Comune di Paspardo (Bs), propone per domenica 30 maggio 2021 dalla 9 alle 16 una giornata dedicata agli amanti della natura e dell’outdoor. La guida escursionistica ambientale Giancarlo Bazzoni ci condurrà in una delle vallate meno conosciute del Parco dell’Adamello, la Valle di Stabio, per osservare le prime fioriture d’alta quota, tra scorci mozzafiato ed esemplari della fauna alpina.

– Ritrovo dei partecipanti alle ore 9.00 in Piazza Ghislandi a Breno (Bs); ritorno ore 16.00 circa.

– Escursione di media difficoltà adatta a tutte le persone mediamente allenate e ragazzi dagli 11 anni.

– Dislivello positivo 700 m.

– Pranzo al sacco (inclusa borraccia) a carico dei partecipanti.

– Si consigliano: abbigliamento da media montagna a strati, scarponcini comodi da trekking (non nuovi), antipioggia/antivento.

L’attività si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19. Si invitano i partecipanti a dotarsi dei dispositivi di protezione individuali e a mantenere il distanziamento.

Contributo per la partecipazione: € 10,00 singolo € 25,00 famiglia. Prenotazione obbligatoria. Numero massimo di 20 partecipanti, età minima 11 anni.

Per info e iscrizioni: – LontànoVerde tel. 348 4595374 e-mail. lontanoverde@gmail.com, – Giancarlo Bazzoni: 349 3914140

Ricordiamo che tutte le donazioni e i contributi raccolti nell’ambito degli eventi e delle attività gestite dall’Associazione LOntànoVerde vengono reinvestiti nel CRAS del Parco dell’Adamello, per la cura della fauna selvatica in difficoltà.