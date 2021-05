Domenica al castello di Gorzone mercatino solidale e laboratori per bambini

(red.) Domenica 30 maggio, dalle ore 10.00 alle 18.00 si svolgerà nel suggestivo parco del Castello di Gorzone (Vicolo della Foresta 8, Darfo Boario Terme) il primo mercatino solidale dedicato al vintage, con la possibilità di degustare prodotti tipici locali. Si potrà inoltre accedere all’interno dell’edificio per le visite guidate e per i laboratori a tema pensati per i più piccoli.

L’evento in programma, al quale si invita a partecipare, è nato dall’incontro e la collaborazione fra l’associazione Noi per Brescia, che organizza i mercatini, e l’associazione non profit LOntànoVerde, che cura le visite guidate e l’animazione per i più piccoli.

Noi per Brescia è nata allo scopo di fornire aiuto alle famiglie, in particolar modo ai genitori separati e ai loro figli. Ha attivato il “Family Point”, con sede a Brescia, per sostenere quanti sono in difficoltà.

LOntànoVerde promuove il patrimonio naturale e storico-archeologico della Valcamonica, inoltre rende fruibile al pubblico il castello di Gorzone, organizzando visite per privati e per il turismo scolastico.

Mercatino: accesso libero

Visite guidate: ore 10.30 e 11.30 il mattino, 14.00-15.00-16.00-17.00 il pomeriggio (con tessera associativa e prenotazione in ottemperanza alle normative anti Covid-19 vigenti)

Laboratori per bambini “Un castello di fiabe” ore 10.30 e 11.30 il mattino, 14.00-15.00-16.00-17.00 il pomeriggio (su prenotazione e per piccoli gruppi)

Per iscrizioni o informazioni: Michela Paroni 34205522410 eventinoiperbrescia@gmail.com; Liliana Fratti 3487947225 lontanoverde@gmail.com