Corteno Golgi, dal 20 giugno riapre strada per Sant’Antonio dopo frana

(red.) Erano i primi giorni di ottobre del 2020 quando un’alluvione in Valcamonica e in particolare a Corteno Golgi aveva di fatto isolato la frazione di Sant’Antonio. E da allora la situazione non è cambiata. Ma qualcosa si sta muovendo, tanto che ieri, martedì 25 maggio, è stato annunciato che la strada per Sant’Antonio riaprirà dal prossimo 20 giugno. Lo ha detto il sindaco di Corteno Golgi Ilario Sabbadini incontrando in presenza e in videoconferenza i residenti e titolari dei rifugi in quota.

Quindi, ancora tre settimane di fermo durante le quali si procederà con una serie di lavori di urgenza per la messa in sicurezza. I cantieri interesseranno subito proprio Sant’Antonio per i quali la Regione Lombardia ha messo a disposizione mezzo milione di euro, a fronte di 4 milioni necessari, per ridurre il rischio. E questi lavori saranno effettuati a partire dal 4-5 giugno per completarsi il 20, con la prevista riapertura della strada. In seguito si procederà anche con Campovecchio e Val Brandet.