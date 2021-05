Soccorso alpino, esercitazione in Bazena tra neve e roccia

(red.) Nei giorni scorsi in Bazena, località della media Valle Camonica situata fra i comuni di Breno e Bienno, si è tenuto un addestramento a cui hanno partecipato 15 tecnici della V Delegazione bresciana del Cnsas, insieme ad alcuni militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza.

Si è trattato della simulazione di un intervento su terreno innevato nella zona della Cresta di Val Fredda, fino al Monte Asino di Bazenina. La scelta della zona è dovuta al fatto che si tratta di un tipo di terreno del tutto simile a quello in cui, in questo periodo dell’anno, si svolge la maggior parte degli interventi. Dopo gli imbarchi e sbarchi dei presenti con l’elicottero, si è passati alla progressione su cresta di neve e roccia.

Conclusa questa parte, la formazione è proseguita sull’utilizzo di un nuovo modello di barella, che può essere impiegata in modo ottimale su terreno innevato e permette di essere imbarcata in elicottero con il verricello. C’è stata infine la simulazione di un vero e proprio intervento in un canale, con calate successive per tutto il tratto, da cima a fondo.

L’operazione comprendeva anche la simulazione dell’intervento sanitario sui figuranti, che in questi casi rappresentano le persone ferite. L’addestramento è stato possibile grazie alla disponibilità dell’elicottero della base Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) di Brescia: un fattore che ha permesso di compiere un ottimo lavoro di sinergia tra le squadre territoriali e l’équipe di elisoccorso, che collaborano durante gli interventi congiunti.