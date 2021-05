Temù, trovata una scarpa di Laura Ziliani: riprendono le ricerche della 55enne

(red.) Ieri pomeriggio, domenica 23 maggio, alle 14 sono riprese a Temù, in Valcamonica, nel bresciano, le ricerche per trovare Laura Ziliani, l’ex vigilessa di 55 anni sparita dallo scorso sabato 8 maggio dopo che questa aveva detto di uscire di casa per fare un’escursione tra i monti. Ma non era più rientrata. Ieri l’elemento che ha fatto ripartire le ricerche è stato il ritrovamento di una scarpa segnalata da un cittadino durante una passeggiata lungo la pista ciclabile che si muove al fianco del torrente Fiumeclo, che scende dalla Val Cané.

E le figlie della scomparsa hanno riconosciuto che quella calzatura era proprio della madre. Il testimone aveva allertato i carabinieri facendo riprendere ieri, dopo essere state fermate, le ricerche per individuare la 55enne. Gli stessi militari della stazione di Ponte di Legno, con i tecnici delle stazioni Cnsas dell’Alta Valcamonica, la squadra forra regionale del Cnsas Lombardo e il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Edolo si sono di nuovo messi in movimento in quella zona del ritrovamento. Poi le ricerche, con l’arrivo della sera, sono state sospese e sono riprese stamattina, lunedì 24 maggio, nonostante il maltempo previsto in tutta la provincia.

Ieri la zona di interesse da perlustrare è stata quella lungo il raggio d’azione intorno al luogo del ritrovamento della scarpa e fino al confine con Vione, dove il torrente giunge per poi sfociare nell’Oglio. Circa quaranta persone sono coinvolte nelle ricerche. La prima volta, nelle ore successive alla notizia della scomparsa dell’impiegata del Comune di Roncadelle era stata controllata la zona tra Villa Dalegno e Temù senza alcun risultato. Tanto che le ricerche erano durate una settimana per poi fermarsi vista l’assenza di tracce ed elementi. Ora l’ultima segnalazione ha riattivato il presidio, anche se calano le speranze di ritrovare in vita la 55enne.