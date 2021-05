La Sp345 delle Tre Valli riaperta (in sicurezza) fino in Bazena

(red.) Riaperta dalle ore 17 di questo venerdì 21maggio un tratto di strada Sp 345 “Delle Tre Valli” fino alla località Bazena. La strada era stata chiusa a dicembre 2020 a causa delle imponenti nevicate invernali che avevano provocato numerose valanghe.

Sono ora terminate le operazioni di sgombero neve e di pulizia della sede stradale, di sostituzione delle barriere di sicurezza divelte dalle valanghe, di disgaggio e messa in sicurezza mediante ancoraggi con reti dei massi rocciosi instabili ad opera di rocciatori esperti sul versante a monte del tratto dal km 69+900 al km 68+645, di posa di una nuova barriera paramassi di lunghezza di 70 m in sostituzione di quella esistente sradicata da una valanga.

Si sta ancora lavorando per la pulizia del tratto fino al Passo Crocedomini che per ora rimane chiuso.