Al via le iscrizioni per l’Adamello RUN: appuntamento al 29 agosto

(red.) L’Adamello RUN, realizzata in collaborazione con Rosa e Associati, si appresta a tornare dopo l’annullamento forzato dello scorso anno: la data prescelta è quella di domenica 29 agosto 2021. Giunta alla sua sesta edizione – le prime cinque si sono svolte con il nome di “30 Trail” -, la corsa competitiva di 30 km e +600 mt di dislivello, parte del programma di Adamello Ultra Trail, si svolge a fondo valle, attraversando i comuni del comprensorio dell’Alta Val Camonica, con partenza e arrivo previsti in Piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno.

Per la prima volta la distanza dei 30 km non viene disputata in concomitanza con Adamello Ultra Trail: una variazione nata dall’esigenza di dare ulteriore respiro e importanza ad un appuntamento che punta a coinvolgere nello splendido fondo valle camuno i runner in preparazione per le maratone autunnali.

Le iscrizioni ad Adamello RUN apriranno venerdì 21 maggio ad un costo di 30,00 €. E’ possibile iscriversi online sul sito www.adamelloultratrail.it, oppure presso la sede della Pro Loco di Ponte di Legno con pagamento in contanti. Nel caso di registrazione per via telematica, verrà inviata una mail di conferma che sarà poi da presentare al momento del ritiro del pettorale, da effettuarsi sabato 28 agosto.

La quota comprende: t-shirt ufficiale Mico Sport, medaglia finisher, pacco gara, pettorale con chip transponder, rilevazione tempo di gara e classifica finale, assistenza medica, assicurazione, punti acqua lungo il percorso e un pacco /ristoro al termine della corsa.

Domenica 29 agosto è in programma anche l’Adamello SLOW, una camminata non competitiva di 20 km, su cui nelle prossime settimane verranno svelate ulteriori novità.