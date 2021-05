Coronavirus a Brescia, tamponi salivari anche tra studenti di Bienno

(red.) Dopo l’esperienza di Travagliato, primo paese bresciano e in tutta la Lombardia a sperimentare l’iniziativa, domani, mercoledì 19 maggio, anche a Bienno verranno proposti i tamponi salivari molecolari su una serie di studenti. L’attività, d’intesa con la Regione Lombardia e l’ufficio scolastico territoriale, è stata disposta dall’Ats della Montagna che si occupa della Valcamonica.

In particolare, si vogliono verificare i contatti di un caso positivo emerso all’istituto comprensivo “Romanino” tra 75 alunni di quattro classi della scuola media che non sono mai stati posti in quarantena. Quindi, esattamente come a Travagliato, sarà sufficiente che i giovani studenti tengano per circa un minuto il bastoncino in bocca. Tutti i test saranno poi inviati a un laboratorio per le analisi e per conoscere il risultato finale.