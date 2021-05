Valcamonica, Laura Ziliani non si trova. Domani maxi battuta di ricerca

(red.) Quella di oggi, venerdì 14 maggio, sarà la settima giornata di ricerche per Laura Ziliani, l’ex vigilessa 55enne residente a Temù, in Valcamonica, dipendente del Comune di Roncadelle e sparita dallo scorso fine settimana, quello di sabato 8 e domenica 9 maggio. Ieri, giovedì 13, si sono mossi anche i cani molecolari verso Villadalegno e Pontedilegno dove era stato segnalato l’ultimo passaggio della donna.

Ma al momento non è stata trovata alcuna traccia e ieri in visita sul posto è giunto anche il viceprefetto di Brescia, mentre dall’alto è tornato a vedersi l’elicottero dei vigili del fuoco, mentre si è perlustrato il raggio d’azione tra la sua casa di via Ballardini e un’altra direzione rispetto a quelle finora controllate.

E per domani, sabato 15 maggio, a una settimana dalla sparizione, è stata organizzata una maxi battuta di ricerca con centinaia di membri del personale tra Soccorso alpino, Vigili del fuoco e Protezione Civile, oltre ad altre associazioni di volontariato che vorranno partecipare.