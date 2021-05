Moglie lancia l’allarme per marito depresso: trovato dai carabinieri

(red.) Nel pomeriggio di ieri, giovedì 13 maggio, una donna si è rivolta alla Stazione Carabinieri di Darfo Boario Terme, segnalando una possibile grave e imminente situazione di pericolo per il marito.

Il Comandante della Stazione, percepita la gravità e intercettato il malessere, ha subito attivato le ricerche, i vari ospedali, e la centrale operativa della compagnia di Breno, dando precise indicazioni per individuare l’uomo. Una pattuglia della Stazione di Artogne, che stava effettuando un’attenta perlustrazione, ha trovato il malcapitato in una zona isolata, in campagna, intervenendo immediatamente e contribuendo a salvargli la vita.