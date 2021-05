Temù, terzo giorno di ricerche per rintracciare Laura Ziliani

(red.) Sono proseguite anche nella giornata di oggi, lunedì, le ricerche iniziate sabato di una donna di 55 anni in alta Valle Camonica, nella zona sopra Temù. Laura Ziliani, ex vigilessa del paese camuno e attualmente impiegata presso il municipio di Roncadelle, era uscita di casa sabato, intorno alle 7, diretta verso la località di Garìo, sopra Villa Dalegno, per una breve passeggiata.

Le figlie hanno segnalato il mancato rientro, che sarebbe dovuto avvenire nella tarda mattinata di sabato, e quindi sono partite le ricerche. Le operazioni sono andate avanti per tutta la giornata e sono proseguite domenica quando sono state impegnate circa 120 persone. È anche stato segnalato un avvistamento, che risale a sabato mattina.

Al momento stanno operando circa cinquanta persone. Sul posto sono presenti i tecnici della V Delegazione bresciana del Cnsas, oltre alle unità cinofile molecolari Cnsas giunte da Trento e dal Piemonte, i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di Finanza, i Carabinieri, i Vigili del fuoco e il sindaco di Temù con la Protezione civile e il presidente dell’Unione Alta Valle Camonica. Le operazioni proseguono facendo capo al Centro operativo che è stato istituito presso la sede del Cnsas di Temú. Le squadre stanno perlustrando i dintorni e in particolare si stanno vagliando le zone nelle quali la donna, escursionista esperta, è solita recarsi.