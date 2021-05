Si cerca una donna scomparsa nei dintorni di Temù

(red.) Iniziate sabato, da questa domenica mattina sono oltre un centinaio le persone impegnate in alta Valle Camonica nelle ricerche di Laura Ziliani. La donna, 55 anni, è uscita sabato mattina alle 7 per una passeggiata nei dintorni di Temù, presumibilmente diretta verso i boschi sopra il paese che conosce benissimo, ma non ha più fatto ritorno nella sua casa di via Ballardini. Doveva rientrare verso le 11 e non vedendola arrivare le figlie hanno lanciato l’allarme.

Laura Ziliani, ex vigilessa di Temù ed escursionista esperta, oggi lavora presso il comune d Roncadelle e si è trasferita a Brescia. Ma, appassionata di montagna, spesso nel fine settimana torna in Valle Camonica. Il suo cellulare è stato trovato nel garage di casa.

Nella zona sono arrivati Vigili del fuoco, Guardie di finanza, volontari, uomini della Protezione Civile, operatori del Soccorso Alpino e unità cinofile.