In moto contro un’auto a Corteno, 26enne gravissimo

(red.) Un altro gravissimo incidente si è verificato in questo fine settimane sulle strade della nostra provincia. Domenica pomeriggio intorno alle 14,30 sulla statale 39 tra Edolo e l’Aprica, nel territorio di Corteno Golgi, per cause in corso d’accertamento una moto – alla testa di una lunga fila di dueruote che stavano salendo verso il passo – si è scontrata con un’auto che proveniva dalla direzione opposta.

A farne le spese è stato un ragazzo di 26 anni che si trovava alla giuda della motocicletta il quale è finito sull’asfalto perdendo conoscenza a causa dell’urto. Soccorso e caricato sull’eliambulanza, il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Sondrio. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Breno.