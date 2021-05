Ponte di Legno, escursionista smarrito recuperato dal Soccorso alpino

(red.) Ieri sera, mercoledì 5 maggio, gli operatori del Soccorso alpino della stazione di Ponte di Legno sono stati impegnati, con i vigili del fuoco locali, nel recuperare un escursionista che si trovava in difficoltà lungo la strada verso il passo Gavia, tra l’altro chiusa. Nel momento in cui si è accorto di non riuscire a raggiungere valle e temendo di dover trascorrere la notte al freddo in quota ha allertato il 112. In suo soccorso sono arrivate le varie forze e anche l’elicottero proveniente dal Trentino. L’escursionista, stanco dopo una giornata di cammino, è stato imbarcato a bordo del velivolo e trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.