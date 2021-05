Artogne, casalinga insospettabile trasportava cocaina

(red.) Nel pomeriggio di lunedì 3 maggio i carabinieri della stazione di Artogne hanno arrestato un’insospettabile che aveva con sé 20 grammi di cocaina in scaglie. La donna di 36 anni, casalinga incensurata originaria del Marocco e in regola con il permesso di soggiorno, si trovava a bordo di un’auto alla guida della quale c’era una sua connazionale e che è stata fermata a un posto di controllo sulla statale 42 non lontano da Artogne.

Quando i militari si sono avvicinati al veicolo per procedere all’identificazione, la 36enne seduta sul lato del passeggero è stata tradita dal timore di essere scoperta. Infatti si è aperta la sciarpa che indossava al collo, lasciando cadere un involucro sul sedile. Il goffo tentativo non è passato inosservato: all’interno del sacchetto si trovavano 20 grammi di cocaina in scaglie.

A quel punto la donna ha ammesso le proprie responsabilità, aggiungendo che la sua amica non era a conoscenza della presenza della droga. La 36enne ha passato la notte ai domiciliari e si è presentata davanti al giudice del Tribunale al Brescia che ha convalidato l’arresto e, tenuto conto dell’assenza di precedenti, l’ha rimessa in libertà in attesa del processo.